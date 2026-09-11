El Parque Miguel Hernández de Vilagarcía ya tiene aseos

Aseos Miguel Hernández Gonzalo Salgado

El parque Miguel Hernández dispondrá desde la próxima semana de aseos públicos para dar servicio a las numerosas personas que lo frecuentan a diario, por tener un área infantil y ser una gran zona verde. El Concello decidió trasladar a este espacio el módulo que estaba en la playa de A Concha, frente al pinar, al abrir los aseos fijos en el nuevo edificio de la pradera de O Ramal, a escasos metros.

El módulo portátil adquirido hace un par de años por el Concello ya está situado en el pasillo situado frente al paso de peatones, hacia la zona de ocio de la TIR. En todo caso, no estará operativo hasta dentro de unos días, cuando se acaben de hacer las conexiones con los servicios de agua y saneamiento. La caseta principal consta de seis cabinas y un espacio de lavamanos.