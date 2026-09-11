El Hospital do Salnés perfecciona la técnica quirúrgica sin cicatrices abdominales

Un momento de la formación Cedida

El Hospital do Salnés acogió la celebración de la tercera edición del curso de especialización en cirugía ginecológica mínimamente invasiva sin cicatrices abdominales, una actividad organizada por el área sanitaria que reunió a ocho cirujanos con amplia experiencia, procedentes de diversos puntos del país.

Desde que el centro hospitalario comenzó a implantar este procedimiento, en el año 2022, su equipo médico y quirúrgico avanzó de forma notable en la consolidación de esta técnica, así como en la transferencia de conocimiento a nuevos especialistas.

Acceso por el canal de la vagina

La técncia vNotes- Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery- consiste en una metodología en la que los cirujanos operan dentro del abdomen utilizando los orificios naturales del cuerpo- en este caso, la vía vaginal- como acceso. En lugar de realizar incisiones en lapared del abdomen, como en la cirugía tradicional o en la laparoscopia, se aprovecha el canal natural para introducir una pequeña plataforma y cámaras de alta definición, lo que permite efectuar la jornada por dentro sin necesidad de abrir el vientre.

El jefe del Servicio de Obsetricia y director del curso, Emilio Cabo Silva, destacó los beneficios directos para la salud de las mujeres. A nivel asistencial, el uso de los orificios naturales evita marcas externas. Además, los estudios muestran una reducción importante del dolor tras la intervención y un menor requerimiento de la medicación analgésica.

"As pacientes reanudan as súas actividades cotiás nun tempo considerablemente menor en comparación coa laparoscopia tradicional ou a ciruxía aberta", destaca el especialista.

Reducción de los tiempos

Desde la perspectiva de los equipos médicos, Cabo Silva destacó que vNotes aporta una ergonomía superior, al facilitar una postura de trabajo más cómoda durante las operaciones. Además, puso en valor que esta tecnología "proporciona unha excelente visibilidade e un acceso directo á cavidade pélvica, ao útero, ás trompas de Falopio e aos ovarios", optimizando a precisión do procedemento.

En cuanto al impacto en el propio centro, el jefe de Obstetricia indicó que la reducción de los tiempos de ingreso hospitalario permite optimizar la gestión de camas y recursos. "A consolidación desta técnica posiciona ao Hospital do Salnés á vangarda da tecnoloxía médica e da formación continuada en xinecoloxía a nivel rexional e nacional".

Una intervención en directo

El programa de la tercera edición del curso se estructuró en una jornada teórica y de entrenamiento práctico, con simuladores bajo la supervisión de los tutores, seguida de una inmersión quirúrgica en la que el alumnado accedió al quirófano para presenciar y participar en intervenciones en directo.

Además, la formación contó con la tutorización de José Manuel López Carral, del Hospital Clínico Universitario de Santiago; así como de Enrique Piedras Vidal y de Patricia Frade Gallego, facultativos del Hospital do Salnés.

Actualmente, el centro de Ande aplica vNotes en histerectomías por patología benigna, cirugía del prolapso uterino y en el abordaje de patologías ováricas, como quistectomías.