El ciclo Muller e Cultura lleva el podcast a las calles de Vilagarcía

Tania García es la concejala de Igualdade Gonzalo Salgado

El área de Igualdade dedica este año al podcast el ciclo Muller e Cultura con el objetivo de promocionar este género de comunicación entre los colectivos femeninos. Bajo el lema 'As que contan', el programa se lelvará a cabo entre el 18 y el 26 de septiembre e incluye la realización de programas en directo en las calles del municipio, un taller de formación en radio apra asociaciones y una mesa redonda de debate y reflexión.

También habrá una sesión dj a cargo de la Yaya dj y una foliada. Todas las actividades son gratuitas. La programación pone en el centro a las mujeres que crean, producen y conducen podcasts, reivindicando estos espacios de comunicación como herramientas para la participación y el cambio social, siendo un medio que facilita la conversación, la reflexión y el intercambio de experiencias.

Así es la programación

El parque Miguel Hernández será el escenario desde el que se realizarán tres emisiones en en vivo. La del viernes 18, transmitida por A xanela de Fucas, lleva por título 'Vilagarcía entre veciñas: a vivenda, a sanidade pública e a Ría de Arousa', con Andrea Obenza, Mar Suárez y María Porto y la pinchada de la Yaya. O Faiado será quien conduzca el programa del sábado 19, dedicado a la tradición gallega desde la perspectiva femenina, con Mariló Ramos, Alicia García y Carme Campo, Chus Caramés y Ana García Lenza. Y el podcast del programa del sábado 26, a cargo del colectivo 'Prendidísima con Mai Insua', será un homenaje compartido a la activista Lola Ferreiro.

Todos los programas contarán con la participación de mujeres representantes de diversas profesiones y movimientos asociativos relacionados con la temática a abordar. Los dos primeros se celebrarán en horario de tarde (de 19 a 20 horas) y el último por la mañana, de (12 a 13 horas). En el caso de lluvia se traslada a la Praza da Peixería.

Además, el jueves 24 se llevará a cabo un taller en radio comunitaria, dedicado a colectivos del municipio. La Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso) será la que imparta la formación en la sala de conferencias del Auditorio, de 18 a 20 horas. Como en el resto de las actividades, la participación es gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente en el Área de Igualdade.

Finalmente, el Salón García acogerá el viernes 25 la mesa redonda 'A radio como ferramenta feminista e comunitaria', con Lorena Seijo, Cris Corral, Chelo Carballal y Mai Insua.