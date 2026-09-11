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Vilagarcía

Da positivo en drogas y la Policía Local de Vilagarcía le incauta hachís a su acompañante

La CNP también interceptó un vehículo sin seguro y cuyo conductor no tenía carnet

Olalla Bouza
11/09/2026 20:02
Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía
Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía
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La Policía Local de Vilagarcía se incautó durante la noche del jueves de una pequeña cantidad de hachís. La portaba el acompañante de un conductor que dio positivo en esta sustancia en el control de drogas.

Los agentes se encontraban poniendo en marcha un dispositivo de este tipo, para contribuir a reducir la presencia de drogas al volante, cuando se produjo este caso.

Además, el cuerpo municipal colaboró con la Policía Nacional, que interceptó un vehículo sin seguro ni ITV y cuyo conductor carecía de permiso de conducción. También dio positivo en el control de drogas que le practicaron.

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