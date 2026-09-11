Da positivo en drogas y la Policía Local de Vilagarcía le incauta hachís a su acompañante

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía se incautó durante la noche del jueves de una pequeña cantidad de hachís. La portaba el acompañante de un conductor que dio positivo en esta sustancia en el control de drogas.

Los agentes se encontraban poniendo en marcha un dispositivo de este tipo, para contribuir a reducir la presencia de drogas al volante, cuando se produjo este caso.

Además, el cuerpo municipal colaboró con la Policía Nacional, que interceptó un vehículo sin seguro ni ITV y cuyo conductor carecía de permiso de conducción. También dio positivo en el control de drogas que le practicaron.