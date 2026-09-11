Así luce el crucero de lujo 'Scenic Eclipse II' en Vilagarcía

El crucero visto desde la playa

De Dinamarca a Lisboa con para en Vilagarcía. El crucero de lujo 'Scenic Eclipse II', con 152 metros de eslora y perteneciente a la naviera Scenic Cruises llegó a Ferrazo procedente de las Saint Peter Port y con destino a Leixoes.

Su forma semicircular y su gran tamaño (152 metros de eslora) llamó la atención de numerosas personas desde su entrada en el Puerto. Cuenta con dos helicópteros, un submarino y una flota de embarcaciones.

A bordo llegaron 198 pasajeros y 177 tripulantes. Los pasajes no bajan de los 8.300 euros. Es uno de los barcos más lujosos del mundo