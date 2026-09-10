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Vilagarcía

Vilaxoán ya rebosa alegría con Revenidas

De Ninghures inauguró la primera jornada del festival

Olalla Bouza
10/09/2026 21:36
El concierto de De Ninghures
El concierto de De Ninghures
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 La alegría estalló en Vilaxoán, que ya acoge a un Revenidas de nuevo multitudinario, en un recinto portuario lleno de buen ambiente que se prepara para cuatro días de música sin parar, actividades paralelas y muchas novedades, además de un potente cartel. Esta tarde fue De Ninghures el grupo encargado de inaugurar el esperado festival, ante un público ya ansioso de bailar y pasarlo en grande. Narco, Sara Hebe o Nadie González son otras de las propuestas de una tarde-noche que cerrará una profeta en su tierra, la Yaya dj.

Mañana viernes será el turno de una de las grandes citas de esta edición. Evaristo genera más expectativas que nunca con su nueva gira, alrededor de todas las bandas de las que formó parte, como La Polla Records, Gatillazo o Tropa do Carallo. Además, otro atractivo de la segunda jornada es el de Bob Vylan, uno de los dúos más revolucionarios e incendiarios de la escena musical británica, combinando la energía del punk rock con las rimas afiladas del hip hop. Otro de los conciertos será el de La Sra. Tomasa. Además, muy esperado es también el concierto de Dakidarría, todo un clásico del festival. Completa carte, Arrhythmia, Terrae, The Salsa Punk Orkestra y Matah.

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