Varela acusa a la Xunta de "cociñar" los datos de la medicalizada

Varela en un Pleno Mónica Ferreirós

El gobierno local acusa al conselleiro de Sanidade de “cociñar” los datos de la ambulancia medicalizada, ante las explicaciones dadas en el Parlamento. Creen que el objetivo es “confundir á opinión pública” al aportar las cifras de “actividade rexistrada” en lugar de la “demanda”.

“Como non vai constar máis atencións en Sanxenxo que en Vilagarcía e no resto da comarca, se aos demais concellos xa non chegou sempre que foi preciso?” se pregunta el alcalde, Alberto Varela. Para el regidor, el “truco” está en que “mentres en Sanxenxo saía a todas as chamadas que se producían, precisasen ou non a UVI móbil, a Vilagarcía só viña cando se requiría especificamente” y por criterio clínico. “E nin así, porque só se enviaba no caso de que non estivera realizando unha intervención en Sanxenxo”, aunque fuese grave.

Advertencia al PP

Varela acusa a la Xunta de “discriminar” a Vilagarcía, denuncia que se deja al municipio desatendido en verano y pide que la ambulancia medicalizada permanezca todo el año en el Hospital. Además, advierte al PP de que “espero que non se lle ocorra prometer a UVI móbil” poco antes de las elecciones.