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Vilagarcía

Un vecino de Guillán sufre una indisposición en la playa de A Compostela

Fue trasladado en helicóptero al Clínico de Santiago

Olalla Bouza
10/09/2026 21:16
La ambulancia en Carril
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Gonzalo Salgado
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Un vecino de Guillán de 68 años fue trasladado al Hospital Clínico de Santiago de Compostela en helicóptero, tras sufrir una parada cardiaca cuando se encontraba recogiendo agua en la playa de A Compostela.

Los hechos sucedieron unos minutos antes de las seis de la tarde, en la zona final de la playa. Hasta la zona se desplazaron los efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, así como sanitarios, que atendieron al hombre mientras no llegaba el helicóptero, que aterrizó en pleno Paseo Marítimo ante la atenta mirada de numerosos curiosos. El hombre sufrió una indisposición cuando estaba en la orilla, por lo que fue necesario su traslado al hospital compostelano, especializado en dolencias cardiacas.

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