Malestar en el IES O Carril por el recorte de plazas en el autobús

Imagen de archivo de un autobús escolar DA

El IES O Carril denuncia ya los primeros problemas del arranca del curso, en este caso relacionados con el transporte escolar. Afecta al alumnado procedente del colegio A Escardia, que ha visto como las plazas no llegan para todos. Además, a los que vienen de A Torre los volvieron a poner en el autobús de Guillán, por lo que tienen que salir a las 8:15 horas y llegan al instituto media hora antes del inicio.

Ayer por la mañana fueron varios los alumnos de A Escardia que se quedaron en tierra porque no tenían plaza dentro del autobús. Después, el transporte volvió a por ellos, pero ya eran las 8:40 y las familias se las habían arreglado para ir a por ellos. La dirección del centro se puso en contacto con la empresa, que les indicó que tenían el número limitado de plazas.

Llamaron entonces a la Dirección Xeral de Mobilidade, de la Xunta de Galicia y, señalan desde el centro, la respuesta fue que se iba a cotejar el listado de los 75 alumnos procedentes de A Escardia a los que se había concedido plaza en el autobús, ya que la normativa señala que deben vivir al menos a dos kilómetros de distancia.

Según los cálculos de la administración autonómica, explican desde el centro, más de la mitad del alumnado podría quedarse sin plaza. “Dijeron que iban a revisar una por una las solicitudes”, apuntan desde el centro. Se quejan de que hagan precisamente este trámite con el curso y comenzado, generando una incertidumbre entre estudiantes y sus familias.

Un compromiso adquirido

El problema radica en que, precisamente, hace tres años se decidió que el colegio de A Escardia pasase a estar adscrito al instituto carrilexo, “una decisión unilateral de la administración”, recuerdan desde el centro. El compromiso adquirido entonces era que tendrían transporte escolar para acudir al centro cada día. Ahora, muchos de ellos podrían quedarse sin esta plaza y las familias ya advierten de que el tráfico podría colapsar la Avenida Rosalía de Castro. Además, barajan movilizarse para exigir que se cumpla el acuerdo