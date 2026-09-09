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Vilagarcía

Vilagarcía renueva los bancos para jugadores del Manuel Jiménez

La obra, presupuestada en 6.000 euros, fue adjudicada a Mondo Ibérica

Olalla Bouza
09/09/2026 18:22
Iván Falcón controla el balón durante el partido de esta tarde en el Manuel Jiménez
Un partido en el Manuel Jiménez
Mónica Ferreirós
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El Concello renovará dos marquesinas para jugadores del campo municipal de fútbol Manuel Jiménez Abalo. La Xunta Local de Goberno adjudicó a la empresa Mondo Ibérico el suministro e instalación de las nuevas estructuras que sustituirán a los actuales bancos. El presupuesto asciende a 6.000 euros. Los equipamientos, que se instalarán en breve, tienen una capacidad para diez personas, con estructura de acero galvanizado. Es una de las mejoras que se financian a través del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.

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