Vilagarcía renueva los bancos para jugadores del Manuel Jiménez

Un partido en el Manuel Jiménez Mónica Ferreirós

El Concello renovará dos marquesinas para jugadores del campo municipal de fútbol Manuel Jiménez Abalo. La Xunta Local de Goberno adjudicó a la empresa Mondo Ibérico el suministro e instalación de las nuevas estructuras que sustituirán a los actuales bancos. El presupuesto asciende a 6.000 euros. Los equipamientos, que se instalarán en breve, tienen una capacidad para diez personas, con estructura de acero galvanizado. Es una de las mejoras que se financian a través del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.