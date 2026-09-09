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Vilagarcía

Todavía quedan plazas para la ruta de 'Goza do Ulla' por Xiabre

Será el domingo, desde las 10 horas, y tendrá paradas en los miradores de Bamio y la Cruz

Olalla Bouza
09/09/2026 18:33
Vistas desde el mirador de la Cruz de Xiabre
Gonzalo Salgado
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La Concellería de Turismo informa de que todavía quedan plazas disponibles para participar este domingo, 13 de septiembre, en la ruta guiada que se realizará por las laderas del monte Xiabre, en el marco del programa ‘Goza do Ulla’. Es un recorrido circular, con salida a las 10 horas y 14 kilómetros con paradas en el mirador de la Cruz y de Bamio, con grandes vistas a la Ría de Arousa, los parques de cultivo, la isla de Cortegada y las bateas de mejillón.

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