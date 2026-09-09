Todavía quedan plazas para la ruta de 'Goza do Ulla' por Xiabre

Vistas desde el mirador de la Cruz de Xiabre Gonzalo Salgado

La Concellería de Turismo informa de que todavía quedan plazas disponibles para participar este domingo, 13 de septiembre, en la ruta guiada que se realizará por las laderas del monte Xiabre, en el marco del programa ‘Goza do Ulla’. Es un recorrido circular, con salida a las 10 horas y 14 kilómetros con paradas en el mirador de la Cruz y de Bamio, con grandes vistas a la Ría de Arousa, los parques de cultivo, la isla de Cortegada y las bateas de mejillón.