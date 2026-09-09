Narco, De Ninghures, Sara Hebe, Süne y Sons of Aguirre & Scila abren fogo en Revenidas
O festival abre as súas portas mañán xoves
Revenidas conta as horas para deixar claras as súas intencións e para poñer enriba da mesa os seus sinais de identidade.A xornada inaugural de mañán en Vilaxoán, que abre as súas portas ás 18 horas, ten todo o que simboloiza a filosofía do evento.
Un deses elementos é a conexión co territorio, que na xornada primeira está presente en De Ninghures, Nadie González, Yaya Dj e A Duendeneta. Outro é a aposta polas linguas minoritarias e, ademais de escoitarse o galego, tamén sonarán o éuskaro da man de Süne e o catalán, nas voces de El Pony Pisador.
Revenidas leva tamén décadas comprometido coa igualdade, con carteis paritarios e unha mensaxe que vai máis alá, como a que leva tempo defendendo a feminista arxentina Sara Hebe. Un cartel no que tamén están representadas mañán Nadie, Süne, Yaya e Kris K Dj (da Duendeneta).
O compromiso social tamén está presente e o seu testemuño, ademais de en Sara Hebe, estará nas propostas de Narco e Sons of Aguirre & Scila. Aínda que a apertura de portas será ás 18 horas, o servizo de pulseración e de billeteira estará en funcionamento desde as 12 do mediodía no propio recinto.
Ondas e partículas
A primeira xornada do Revenidas tamén será a da estrea do escenario Ondas e Partículas, a gran novidade nesta edición. A primeira das actividades que se realizará neste escenario de divulgación científica será ás 19:30 horas. É a charla 'IA verde. Cara a un futuro sostible', a cargo de Verónica Bolón, enxeñeira e doutora en Informática do Centro de Investigacións en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións da Universidade da Coruña, con 17 anos de experiencia. A programación deste escenario complétase cuns Petiscos Científicos, a partir das 20:30 horas.