Esta es la programación del Outono Cultural en Vilagarcía

Uxía en un concierto en O Salnés Mónica Ferreirós

La programación del Auditorio se llenará en los próximos meses con variados espectáculos. Tres de ellos forman parte del ciclo Outono Cultural, cofinanciado entre el Concello y Agadic.

La compañía Chévere, Premio Nacional de Teatro, regresa a Vilagarcía para representar una obra comprometida y ligada a la historia de Galicia. Se trata de ‘Ictus (Anatomía da derradeira leición) de Castelao’, de plena actualidad debido a la exposición del cuatro del rianxeiro.

La representación incorpora lenguaje de signos para personas sordas signantes y cuenta con audiodescripción en directo integrada en la narrativa, de tal forma que también la pueda seguir el público con discapacidad visual o cognitiva.

Será el 2 de octubre, a partir de las 20 horas. La siguiente se representará el sábado 17, a partir de las 18 horas. Es una función destinada al público infantil, de la mano de Monicreques de Kukas, que representan ‘Xoan perillán e a maleta máxica’.

La música será la protagonista de la última función enmarcada en este convenio, que lleva al Auditorio de A Mariña a Uxía Senlle, que celebra sus 40 años sobre los escenarios con ‘Será por flores’. El concierto está previsto para el sábado 13 de noviembre, a las 20 horas.

Entradas a la venta

Las entradas para los tres espectáculos se pueden comprar desde mañana jueves en ataquilla, a precio reducido de cinco euros, ya que cuentan con la bonificación del Concello como forma de facilitar el acceso de la pobolación a la cultura. Asimismo, las personas mayores de 65 años, las que no tengan trabajo y las titulares del Carné Xove, pueden adquirirlas por tres euros, el mismo precio que pagan los menores de 13 años para asistir al teatro infantil. La venta anticipada implica los gastos de gestión