El conselleiro señala que la medicalizada realizó en Sanxenxo más de la mitad de las intervenciones del verano

Base de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés Gonzalo Salgado

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, volvió a defender en el Parlamento el traslado de la ambulancia medicalizada a Sanxenxo durante la temporada estival. Lo hizo reiterando los mismos motivos dados por el jefe del Sergas, el número de asistencias. Y es que, aseguró el responsable autonómico, el 53,1 por ciento de las movilizaciones entre julio y agosto fueron en el municipio sanxenxino. En Vilagarcía, se realizaron 32 ye n O Grove 22. A estas se suman otras en Meaño, Cambados, Meis, Poio, Vilanova, A Illa y Ribadumia.

Además, dijo Gómez Caamaño, se tuvieron en cuenta los datos del verano pasado, cuando se realizaron 245 movilizaciones, de las que 118 correspondieron a Sanxenxo y 57 a Vilagarcía. Por tanto, concluyó que el traslado está “avalado” por datos.

El conselleiro respondió a una respuesta del diputado socialista Julio Torrado, portavoz de Sanidade, que se muestra convencido de que “acabaremos tendo ambulancia todo o ano”. Acusa a Gómez Caamaño de “enfrontar aos concellos” y defiende la UVI móvil para el eje Sanxenxo-O Grove, pero “non a costa dos recursos do Salnés”. El socialista insta al gobierno gallego a “ser a solución e non o problema”.