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Vilagarcía

El conselleiro señala que la medicalizada realizó en Sanxenxo más de la mitad de las intervenciones del verano

El diputado socialista Julio Torrado insta a la Xunta a ser "parte da solución e non do problema"

Olalla Bouza
09/09/2026 19:10
Base de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés
Base de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, volvió a defender en el Parlamento el traslado de la ambulancia medicalizada a Sanxenxo durante la temporada estival. Lo hizo reiterando los mismos motivos dados por el jefe del Sergas, el número de asistencias. Y es que, aseguró el responsable autonómico, el 53,1 por ciento de las movilizaciones entre julio y agosto fueron en el municipio sanxenxino. En Vilagarcía, se realizaron 32 ye n O Grove 22. A estas se suman otras en Meaño, Cambados, Meis, Poio, Vilanova, A Illa y Ribadumia.

Además, dijo Gómez Caamaño, se tuvieron en cuenta los datos del verano pasado, cuando se realizaron 245 movilizaciones, de las que 118 correspondieron a Sanxenxo y 57 a Vilagarcía. Por tanto, concluyó que el traslado está “avalado” por datos.

El conselleiro respondió a una respuesta del diputado socialista Julio Torrado, portavoz de Sanidade, que se muestra convencido de que “acabaremos tendo ambulancia todo o ano”. Acusa a Gómez Caamaño de “enfrontar aos concellos” y defiende la UVI móvil para el eje Sanxenxo-O Grove, pero “non a costa dos recursos do Salnés”. El socialista insta al gobierno gallego a “ser a solución e non o problema”.

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