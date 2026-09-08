Vilagarcía acoge unas jornadas sobre prevención del suicidio

Presentación de la iniciativa Concello

El Concello de Vilagarcía y la Universidade de Vigo organizan una jornada sobre ‘Prevención de condutas suicidas’ que se llevará a cabo el jueves en el Salón García, a las 19:30 horas, y contará con psicólogos especializados así como trabajadores sociales. La concejala, Tania García, explica lo importante de “falar do tema” en una comunidad autónoma como Galicia, donde la tasa de suicidio está dos puntos por encima de la estatal. Además, reclamó a la Xunta de Galicia el incremento de los recursos en las unidades de Saúde Mental.

En la jornada participarán la psicóloga Paula Frieiro, profesora e investigadora de la UVigo, además de trabajadora social; así como Mónica Gundín Rey, instructora del programa YAM, precisamente centrado en la salud mental en la juventud; y José Eduardo Rodríguez, psicólogo clínico de la Unidade de Prevención de Suicidio del área sanitaria de Vigo.

Frieiro explica que lleva entre seis y siete años analizando no solo las conductas suicidas, sino también los trastornos alimentarios en la adolescencia así como, en este último apartado, la influencia de las redes sociales y el factor “comparación”.

La charla servirá para abordar diferentes aspectos, como el tratamiento del suicidio en los medios y la necesidad de que “se informe más de los recursos” y no “se den datos escabrosos” ni “ideas”; así como las variables que influyen en este tipo de conductas. La investigadora destacó la importancia de los vínculos familiares y reveló que “un de cada cinco persoas mozas manifestou algún tipo de conducta suicida”. Iria Camba, coordinadora de Servizos Sociais del Concello, incidió en la importancia de los términos y de no señalar cuando se informa sobre este tipo de casos mientras que Frieiro incidió en que no se puede hablar nunca de una causa (socioeconómica por ejemplo) como determinante, sino de un conjunto de factores.