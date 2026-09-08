Reabre al baño la playa de Canelas en Vilagarcía

Cartel de prohibido bañarse en Canelas Aitana Vidal

El Concello de Vilagarcía acaba de levantar la prohibición de baño en la playa de Canelas tras recibir el aviso de la Consellería de Sanidade informando de que la muestra tomada el viernes demuestra que los niveles E.coli ya volvían a situarse en los índices establecidos como adecuados.

Mientras, los buzos contratados por Espina & Delfín para arreglar la rotura del emisario submarino de la EDAR siguen trabajando intensamente en una operación en la sumersión que resulta muy difícil, ya que la conducción se encuentra cubierta de arena y rocas que hay que retirar previamente.

La rotura del emisario de la estación depuradora se produjo hace una semana, el 30 de agosto, tal y como informó la Policía Local ese mismo día. La concesionaria, que lleva desde entonces trabajando en la zona, también explicó desde el inicio que las aguas que salen a través de la fisura pasaron el tratamiento previo en la planta depuradora, por lo que son aptas para echarse al mar.

Una necesaria ampliación

El problema en este caso es que la rotura se sitúa a pocos metros de la playa, donde los criterios para las zonas de baño son mucho más estrictos. Por ello, el viernes se cerró el arenal, debido a los niveles de E.coli mayores de los permitidos y que fueran detectados en una muestra tomada dos días antes.

El gobierno local confía en que la reparación del conducto se ejecute con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta la complejidad de la obra. El ejecutivo socialista también apunta a la necesaria ampliación de la EDAR de Ferrazo- proyecto para el cual la administración municipal aporta seis millones de euros- y al "desexo de que se converta en realidade canto antes. Deste xeito evitaranse problemas como este e outros derivados da limitada capacidade coa que contan actualmente as instalacións para tratar as augas residuais dunha cidade que medrou moito nos últimos 30 anos e que segue en expansión".