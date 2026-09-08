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Vilagarcía

Plazo extraordinario de matrícula en la Escola de Música de Vilagarcía

Ofrece plazas en Música e Movemento y en las especialidades de Viento-Madera, Viento-Metal y Cuerda

Olalla Bouza
08/09/2026 18:57
Una actividad conjunta del Conservatorio y la Escuela de Música
Gonzalo Salgado
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La Escola Municipal de Música Bernardo del Río abre el plazo de matriculación para cubrir las vacantes que aún quedan disponibles para el curso 2026/27 que está a punto de comenzar. Son plazas en los ciclos de Música e Movemento, destinadas en exclusiva al público infantil, así como en otras diversas especialidades instrumentales abiertas tanto a la infancia a partir de 8 años como a personas adultas.

Las personas interesadas deben anotarse los días 14 y 15 de septiembre en las dependencias del centro. La infancia de 3 a 7 años puede iniciarse en los respectivos grupos del ciclo de Música e Movemento. En lo que se refiere a especialidades instrumentales, quedan opciones en Viento-Madeira (flauta, clarinete y saxofón); Viento-Metal (trompeta, trompa, trombón, bombardino y tuba) y en el Cuerda (violín, viola y violonchelo).

La matrícula deberá formalizarse de forma presencial en la Secretaría de la Escola de Música el lunes 14 y el martes 15 de septiembre, de 10:30 a 13:30 horas. El trámite también podrá realizarse por vía telemática a través del correo escolamusica@vilagarcia.gal. En ambos casos, deberán aportar el impreso de matrícula debidamente cubierto, así como la copia del certificado bancario en el que figure su número de cuenta y el DNI.

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