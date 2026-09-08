El inicio del curso sigue con la misma incertidumbre en A Lomba sobre la reforma integral

Vistas de A Lomba con la pista anegada Cedida

Las puertas de los colegios arousanos abren para recibir al alumnado y algunos seguirán a la espera de soluciones para problemas endémicos. Es el caso de A Lomba, donde todavía no se sabe nada de la reforma integral, para evitar los problemas de humedades y desprendimientos.

La ANPA no recibió ninguna novedad por parte de la Consellería de Educación y las asociación de familias señala que no ven “intención” por parte de la administración autonómica de hacer las obras.

El centro situado en A Xunqueira sufrió dos desprendimientos durante el curso pasado. Uno de ellos, en octubre, obligó a modificar las zonas de entrada y salida y mantuvo un área del patio cerrada. Por entonces, se realizó una actuación en dicha zona, aunque en un principio la Xunta insistió en que le correspondía al Concello por tratarse de una obra de mantenimiento. Lo que defienden desde la ANPA es que es necesaria una obra integral para un edificio que, desde el primer momento, evidenció problemas en su construcción, pese a que data de 2008.

Lo que defienden las familias es que es necesaria una reforma completa, ya que también hay problemas de goteras en varias aulas que achacan a problemas estructurales, así como deficiencias en el drenaje de la pista deportiva del centro, que ayer mostraba grandes charcos.

Matrículas en Arousa

Los colegios e institutos de Arousa reciben mañana a un total de 22.654 estudiantes en Arousa. Las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza aceleran ya los trabajos de mantenimiento para que todo esté a punto de cara a la apertura de un nuevo curso escolar. Son las capitales del norte y el sur arousano, Vilagarcía y Ribeira, las que aportan un mayor número de alumnos, al ser también las de mayor población. Un total de 4.351 niños y jóvenes volverán a la rutina del despertador y los libros de texto en la localidad saliniense, mientras que 3.371 lo harán en la barbanzana. Arousa cuenta asimismo con solo 121 personas cursando Educación Especial, de las cuales 89 están en O Salnés y Ulla-Umia y 33 en Barbaza. El CEE de Marxión es el que cuenta con más plazas y tendrá durante el próximo curso 76 personas matriculadas. Cabe recordar la demanda existente por las familias que van a este centro para que se dote a la zona de un centro de día y una residencia para personas con necesidades especiales, para que la atención continúe más allá de la etapa escolar. Por municipios, en la comarca de O Salnés, Vilagarcía aporta 4.351 escolares; Vilanova, 1.233; Sanxenxo, 1.984; Ribadumia, 464; Meaño, 496; Meis, 374; A Illa, 430; O Grove, 1.103 y Cambados, 1.764. En Ulla-Umia, es Caldas el que aporta un mayor número de alumnos, 1.314; mientras que Catoira cuenta con 299; Cuntis con 325; Moraña empezará el curso con 374 matrículas; Pontecesures lo hará con 212 y Valga con 632. En cuanto a Barbanza, 3.371 personas iniciarán el curso en Ribeira; 1.060 lo harán en Rianxo; 806 en A Pobra y 2.062 lo harán en Boiro