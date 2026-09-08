A la venta desde el lunes las plazas para la Romaría de Maiores de Vilagarcía

Una edición anterior Mónica Ferreirós

La XIX Romaría das Persoas Maiores organizada por el Concello de Vilagarcía para el próximo 10 de octubre será la más multitudinaria de las que se celebraron estos años, ya que podrán asistir 700 comensales. La Concellería que dirige Tania García amplió las 550 plazas habituales dado el interés que suscita esta cita, con el objetivo de que nadie se quede fuera.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes 14 de septiembre en las dependencias municipales de Ravella. La fiesta está destinada a personas a partir de 65 años (tanto los solicitantes como el acompañante) y podrán participar las personas empadronadas en Vilagarcía, así como mayores que no lo estén. Para los primeros, se reservarán 572 plazas y para los segundos un centenar. Las 28 restantes son para residentes de Divina Pastora y para la organización.

El menú de este año se completará con respecto a las ediciones anteriores y tendrá tres platos, incluyendo marisco. Así, habrá langostinos cocidos, pulpo a la feria y carne ‘ao caldeiro’ con patatas, a mayores de los dulces de postre y las bebidas (vino, refrescos y agua). El precio para los empadronados en Vilagarcía será de 12 euros, un tercio del coste real gracias a la bonificación aplicada por Ravella. El resto, abonarán 41,8.