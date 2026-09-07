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Vilagarcía

La fiesta de Vuelta al Cole de Zona Aberta se traslada para el miércoles

Las previsiones para mañana dan lluvia por la tarde

Olalla Bouza
07/09/2026 18:03
Una edición anterior del evento
Gonzalo Salgado
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La asociación de comercio y hostelería Zona Aberta tenía pensado celebrar mañana la fiesta de Volta ao Cole, que tendrá que esperar al miércoles debido a las previsiones de lluvia para la tarde. Cabe recordar que para participar en este evento hay que presentar un ticket de compra en cualquiera de los establecimientos asociados. Habrá hinchables, juegos tradicionales y una Fiesta de la Espuma, desde las cinco de la tarde en adelante

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