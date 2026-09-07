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Vilagarcía

Entra a robar a una vivienda a través del balcón y tiene que ser rescatada

Pidió auxilio y acudieron los servicios de emergencia con un camión autoescala

Olalla Bouza
07/09/2026 11:31
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía en otra intervención
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Una mujer que entró a robar a una vivienda a través de un balcón tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia tras quedarse atrapada. Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo.

Fueron dos hombres compinchados con la mujer las que la ayudaron a izarla para acceder al balcón, cuya puerta forzó una vez allí, con la intención de llevarse un dinero que, finalmente, no encontró.

De hecho, cuando se lo hizo saber a sus cómplices, estos emprendieron la huida, dejándola allí. La mujer intentó entonces salir por la puerta principal, pero era blindada y cumplió su función. No le quedó otra, puesta, que pedir auxilio a través del balcón para que la ayudasen a salir.

Hasta allí se desplazó la Policía Local de Vilagarcía, que pidió la colaboración del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, que con su camión escala pudo rescatar a la mujer, que finalmente fue detenida.

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