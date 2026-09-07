El Concello estrecha dos carriles en los accesos al colegio A Escardia para obligar a reducir la velocidad

Fachada del colegio A Escardia Gonzalo Salgado

La Concellería de Mobilidade de Vilagarcía ejecutará hoy una nueva medida en el marco del programa ‘Camiños Escolares Seguros’, en este caso para mejorar los accesos al colegio A Escardia, situado en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Atendiendo a la demanda realizada por el propio centro y tras haberlo consensuado con la dirección y la ANPA, el ejecutivo local acordó estrechar el ancho de los carriles de circulación unos metros antes del paso de peatones situado frente a la entrada de la Rúa Ramón López Piñeiro. El objetivo de esta actuación es el de reducir la velocidad al aproximarse ala zona de entrada y salida.

La medida se materializará mediante el pintado de franjas cebreadas en ambas aceras de la calle, desde unos 20 metros antes y otros tantos después del paso elevado. Las áreas se delimitarán con pivotes y se colocará la debida señalización vertical advirtiendo a los conductores sobre el estrechamiento de la vía en la zona escolar.

Los trabajos serán ejecutados directamente por el Concello. Comenzarán mañana y está previsto que finalicen en esa misma jornada, para que los cambios sean efectivos ya mañana, cuando empieza el curso escolar.

Jornada a contrarreloj

Aunque la velocidad máxima para la Rúa Ramón López Piñeiro es de 30 kilómetros por hora, al igual que en todo el centro urbano, profesorado y familias advirtieron de que muchos conductores van más rápido, con el consiguiente peligro para el alumnado a las horas de entrada y salida del colegio.

Por esta razón, demandaron la adopción de alguna intervención que aportara una mayor seguridad para los peatones, igual que ya se hizo en el entorno de otros centros educativos, como el Anexo A Lomba, San Francisco, Vagalume, A Lomba y Arealonga, entre otros, también dentro del programa de los ‘Camiños Escolares Seguros’.

La Concellería de Mobilidade estudió la situación y vio las posibilidades de intervención, optando finalmente por esta situación, que cuenta con el visto bueno de la comunidad.