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Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía pide que se arreglen los huecos de tierra de la Praza da Independencia

Llevan a Pleno una moción ante las quejas por caídas e instan al gobierno local a tomar medidas

Olalla Bouza
07/09/2026 19:13
Pleno Vilagarcía
Los ediles del BNG durante el Pleno
Mónica Ferreirós
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El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, presenta una moción al próximo Pleno para pedir una revisión de la Praza da Independencia, al entender que hay zonas que resultan inseguras para las personas usuarias. Se trata, explican, de los “ocos existentes”.

Y es que “estes espazos, que nun principio estaban deseñados para acoller vexetación, hoxe permanecen baleiros e convertéronse en zonas de terra, con desniveis e socavóns, xerando puntos de risco para as persoas que transitan pola praza”, explica el BNG.

Los nacionalistas reclaman que Ravella analice el estado de estos huecos y ejecute una actuación que permita eliminar los puntos de riesgo, “garantindo un pavimento seguro, estable e accesible”. Aseguran que son numerosas las denuncias trasladadas por personas usuarias de esta plaza que, tras sufrir caídas y tropiezos, alertan del peligro, dicen desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.

Una actuación sencilla

“Non podemos normalizar que uynha persoa teña que estar pendente de onde pisa para atravesar unha praza pública”, señalan desde el BNG, que considera necesario buscar una solución definitiva al problema.

Para la formación, la seguridad y la movilidad deben ser prioritarias y “se estes espazos xa non están a cumprir a función para a que foron deseñados e están provocando caídas e tropezos, é responsabilidade do Concello actuar e buscar unha solución. Non ten sentido manter ocos no pavimento que son simplemente puntos de risco para a veciñanza”, concluyen.

Ante esta situación el Bloque Nacionalista Galego llevará al Pleno de este mes de septiembre una moción instando al gobierno local a que atienda las denuncias de la ciudadanía y proceda al arreglo de estos puntos. “Estamos a falar dunha actuación pequena, concreta e perfectamente asumible que pode evitar accidentes. Non se pode esperar a que alguén sufra unha lesión grave”, apuntan.

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