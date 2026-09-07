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Vilagarcía

Detenida una mujer que mordió a varias personas en un bar de Carril

La Policía Nacional movilizó dos patrullas y sufrió daños en uno de sus vehículos

Olalla Bouza
07/09/2026 12:08
Praza da Liberdade de Carril
Praza da Liberdade de Carril
Mónica Ferreirós
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Una mujer mordió a varias personas en una terraza en Carril y acabó detenida tras resistirse a la Policía, lesionar también a los agentes y romper la ventanilla de uno de los coches patrulla.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo, en la céntrica Praza da Liberdade, donde una pareja se encontraba tranquilamente tomando algo junto a su bebé, al que la madre tenía en brazos en el momento en el que la atacó la mujer. 

El padre cogió al bebé y un vecino de Carril, que estaba también en la zona, intervino para ayudar a la mujer, a la que estaba zarandeando y tirando de los pelos. 

La mujer procedió entonces a morder a este hombre en la garganta y también habría lesionado de la misma forma a la otra víctima, aunque en la nariz. Cuando llegó la Policía Nacional, que movilizó dos patrullas, continuó con su actitud y también mordió a los agentes, que tuvieron que reducirla. Además, rompió la ventanilla de uno de los vehículos. Finalmente, fue detenida. Las vícitmas precisaron de asistencia médica.

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