Ribeira lleva a cabo mejoras de seguridad vial en el entorno de varios colegios
Las medidas incluyen el pintado de la señalización horizontal tras las tareas de pavimentación
El Concello de Ribeira acometió la mejora de la seguridad vial en el entorno de los centros educativos de Leliadoura, Bayón y O Grupo. Unas actuaciones que, explican desde la administración municipal, se llevan a cabo “coa mirada posta no inicio do curso escolar 2026-2027”.
Las tareas incluyen el pintado de la señalización horizontal después de las tareas de pavimentación que se llevaron a cabo en al zona de influencia de dichos recintos escolares. Además, por la parte trasera de O Grupo, se instalaron unos badenes para reducir la velocidad de los vehículos en la vía.
“A seguridade é unha prioridade para este goberno municipal, especialmente na contorna dos centros de ensinanza, espazos que rexistran un gran volume de transeúntes e de vehículos nas horas de entrada e de saída. Por iso, e pensando especialmente na rapazada, tomamos esta serie de medidas que axuda ao calmado de tráfico e a un tránsito peonil seguro”, explica la alcaldesa, María Sampedro.