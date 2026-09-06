Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Ribeira lleva a cabo mejoras de seguridad vial en el entorno de varios colegios

Las medidas incluyen el pintado de la señalización horizontal tras las tareas de pavimentación

Olalla Bouza
06/09/2026 20:10
Una de las zonas donde se intervino
Una de las zonas donde se intervino
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Concello de Ribeira acometió la mejora de la seguridad vial en el entorno de los centros educativos de Leliadoura, Bayón y O Grupo. Unas actuaciones que, explican desde la administración municipal, se llevan a cabo “coa mirada posta no inicio do curso escolar 2026-2027”.

Las tareas incluyen el pintado de la señalización horizontal después de las tareas de pavimentación que se llevaron a cabo en al zona de influencia de dichos recintos escolares. Además, por la parte trasera de O Grupo, se instalaron unos badenes para reducir la velocidad de los vehículos en la vía.

“A seguridade é unha prioridade para este goberno municipal, especialmente na contorna dos centros de ensinanza, espazos que rexistran un gran volume de transeúntes e de vehículos nas horas de entrada e de saída. Por iso, e pensando especialmente na rapazada, tomamos esta serie de medidas que axuda ao calmado de tráfico e a un tránsito peonil seguro”, explica la alcaldesa, María Sampedro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620