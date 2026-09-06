Los beneficiarios de ayudas de la Xunta a familias vulnerables bajaron en un 59% en Arousa en un lustro

Los trámites para la obtención de ayudas se realizan desde las áreas de servicios sociales

Los beneficiarios de las ayudas autonómicas a personas en situación de vulnerabilidad – como pueden ser la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) o las Axudas á Inclusión Social (AIS)– bajaron en un 59,2% en solo cinco años. Así lo muestran los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística y según las cifras que se manejan desde la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.

En el año 2025 –que son los últimos datos que acaban de hacerse públicos– un total de 245 arousanos recibieron o bien la Risga o la AIS (esta última en menor proporción. Una cifra que contrasta con la del año 2020, cuando eran un total de 504 las personas que percibían entre las tres comarcas arousanas este tipo de ayudas. Estas se gestionan normalmente – a nivel burocrático y administrativo– desde los servicios sociales de los concellos.

En la comarca de O Salnés es – también por lógica poblacional– en donde más beneficiarios hay de estas prestaciones. Son un total de 139 las que cobran la Risga en una proporción muy similar entre hombres y mujeres (69 y 70 respectivamente).

El municipio en el que hay más beneficiarios es Vilagarcía, con 79 personas percibiendo la Risga y 28 la AIS. Le sigue bastante lejos O Grove, con 24 y 5 respectivamente y después va Cambados con 12 con la Risga y solo una persona con la AIS.

En Vilanova por su parte son 11 los vecinos y vecinas beneficiarios de la Renda de Integración Social de Galicia y tres de la Axuda de Inclusión Social. En el caso de Sanxenxo la Risga la cobran nueve personas y la AIS solo una. Esta última prestación es mucho más minoritaria. De hecho hay municipios arousanos en los que no hay ni un solo beneficiario.

El contraste de la comarca saliniense con 2020 es notable. En aquel entonces eran 342 personas las que percibían la Risga en O Salnés. En Vilagarcía, por ejemplo, esa cifra era de 206 vecinos beneficiarios. Una cifra muy superior y que cuatriplicaba a la oficial de cualquiera de las otras localidades salinienses.

Existen otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, pero que es una ayuda de índole estatal

En O Barbanza las cifras de 2025 que maneja el IGE apuntan a que hay 23 personas beneficiarias de la Risga y 25 del AIS. Es Ribeira la que cuenta con más prestaciones, con nueve y 19 respectivamente; le sigue Boiro con seis y dos y A Pobra y Rianxo con cuatro y una y cuatro y tres respectivamente.

En Ulla-Umia hay un total de 15 vecinos cobrando la Risga y tres la AIS. Cuntis es el que lidera el número de beneficiarios de estas ayudas con siete personas percibiéndolas. En Caldas hai tres, en Pontecesures son tres, en Portas dos, en Moraña otros dos y en Valga uno.

Disminución

Tanto en la comarca de O Barbanza como en la de Ulla-Umia la bajada en las personas con prestaciones sociales es notable en este último lustro. De hecho en el año 2020 en el margen norte de la Ría de Arousa había 62 personas beneficiarias tanto de la Risga como de la Axuda de Inclusión Social, mientras que en Ulla-Umia eran un total de 55.

Cabe recordar que fueron épocas en las que el trabajo escaseaba más que a día de hoy, con unas cifras de empleabilidad históricas en casi todos los sectores productivos.

Los datos históricos de empleo ayudan a que exista más facilidad para encontrar un puesto de trabajo en 2026

A mayores de estas ayudas que otorga la Xunta de Galicia a personas vulnerables en base a unos requisitos, existen otras que ofrecen los concellos (como son las de Emerxencia Social para el pago de alimentos y productos de primera necesidad) o las del propio Estado, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital desde hace ya unos años.

La Risga es una prestación económica que ofrece a quienes cumplen los requisitos y la solicitan una ayuda periódica para cubrir las necesidades muy básicas para salir adelante. Además incluye – a través de los servicios sociales que siguen los casos– un estudio pormenorizado de cada caso para intentar la reinserción de esa persona en cuestión en el mercado laboral o buscarle otra salida en materia de empleabilidad.

El ingreso básico para una persona sola es de 469,20 euros al mes. En lo referente a las denominadas Axudas de Inclusión Social estas tienen como diferencia de la Risga que non tienen un carácter periódico, sino que se asemejan a las de Emerxencia Social de los ayuntamientos. Estas facilitan que personas o familias en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente a pagos extraordinarios o urgentes como el alquiler, necesidades primarias o equipamientos urgentes.