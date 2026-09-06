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Vilagarcía

Atropellado un peatón en Rodrigo de Mendoza

Iba cruzando por un paso de cebra y tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés

Olalla Bouza
06/09/2026 15:57
Imagen de archivo de un accidente en Rodrigo de Mendoza
D.A.
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Un peatón fue trasladado al Hospital do Salnés tras sufrir un atropello en la Avenida Rodrigo de Mendoza. Los hechos ocurrieron sobre las 10:40 horas, en la céntrica calle, uno de los principales accesos al municipio.

La víctima cruzaba por uno de los pasos de peatones habilitados cuando, por circunstancias que investiga la Policía Local de Vilagarcía, fue atropellada por un ciclomotor.

Como consecuencia de estos hechos, sufrió heridas por la que tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés.

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