La ordenanza de circulación de Vilagarcía se presentará este mes a la oposición

Una chica circula en patinete por la Praza de Galicia durante una actuación Gonzalo Salgado

La ordenanza de circulación de Vilagarcía está lista y ya dispuesta para trasladarla a los grupos de la oposición. El equipo redactor ya acabó su trabajo en el mes de julio, pero entonces no fue posible por un imprevisto.

Ahora ya las cosas se aceleran y en septiembre será el mes indicado para un debate por el que Vilagarcía lleva tiempo esperando. La ordenanza de circulación está llamada a abordar problemas como el de los patinetes, que causan numerosos problemas y malestar entre los peatones del municipio.

La convivencia entre estos vehículos, las bicicletas, las personas a pie y los coches y motos son una de las principales cuestiones a esperar por un texto que lleva pendiente desde hace más de catorce años y también debe abordar cuestiones como las peatonalizaciones recientes o las zonas para residentes, en una localidad que, en los últimos años, perdió varias zonas de aparcamiento en el centro.

La intención es que este mismo mes la oposición pueda conocer los detalles del texto que se someterá al debate del Pleno. De hecho, la intención del gobierno que preside el socialista Alberto Varela es poder convocar el encuentro en unos pocos días, para así acelerar la aprobación del necesario texto.

Zonas sin garajes

Una de las preocupaciones e la circulación de los patinetes, que en zonas como las peatonales o el Paseo Marítimo causan importantes molestias entre los ciudadanos. Ya hace siete años, en 2019, el Pleno hacía hincapié sobre la necesidad de regular este tipo de vehículos, que ahora ya cuentan con una normativa por parte de la Dirección General de Tráfico. Una de las novedades de la normativa de tráfico, según dio a conocer el gobierno local hace tres años, es la creación de zonas de residentes en lugares en los que los edificios carecen de plazas de garaje, como pueden ser Carril o el barrio de O Piñeiriño, con muy pocos edificios que cuenten con este tipo de servicio. Ya en noviembre, el ejecutivo socialista contaba con presentar la nueva ordenanza de circulación a la oposición, pero diversas cuestiones- como los cambios normativos a nivel estatal- lo retrasaron hasta hoy.