El misterio de Ada Falcón, al descubierto en Vilagarcía

Un momento del acto Cedida

Los clubs de lectura están llenos de cazadoras de joyas literarias. En este caso, sirvió para descubrir ‘El alma del tango’, el libro firmado por el documentalista Eduardo Zavala y por la escritora Elisa Vázquez de Gey, que estuvo en el Auditorio para contar los pormenores. Una investigación que partió de la fascinación por la figura de Ada Falcón, una cancionista argentina que, en la cumbre de su carrera, decidió retirarse por la puerta de atrás, en absoluto silencio y sin que nadie consiguiera seguirle la pista hasta medio siglo más tarde. Es este camino el que cuenta el libro que se presentó el viernes en el Auditorio, de la mano de la autora y de María Victoria Castiñeiras, en un acto en el que la música- en concreto el tango- no faltó, con Jorgelina de Piana y Alejandro Szabo.