Carril se convierte en el escenario atlántico para la mejor música con el Ameixa Rock

Dj Klempner en la plaza de Carril Mónica Ferreirós

Carril se convirtió ayer en un atlántico escenario para un Ameixa Rock que tuvo unas temperaturas de excepción: una noche cálida de verano para la mejor música, que hizo las delicias de los asistentes y que combinó sus notas con las vistas a la isla de Cortegada, cuya historia también da a conocer la organización del festival con excursiones durante los dos días.

La actuación de Dj Klempner fue la encargada de abrir fuego para seguir con Boogies, Storrentos, Bala, de nuevo los anteriores, The Eskarallas y una tercera función de los Storrentos, para finalizar con la sesión dj del mismo artista que al inicio.

La programación continuará con la jornada dominical, en la que habrá viajes a la isla de Cortegada con la primera bajamar de las 10:30 horas y, al mediodía, una sesión dj del grupo Dos Hombres y Tercio.