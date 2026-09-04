Vilagarcía llevó a cabo seis acciones sobre gestión de residuos y cuidado medioambiental

Una de las acciones llevadas a cabo Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía y la empresa concesionaria Urbaser realizaron seis campañas sobre gestión de residuos y cuidado medioambiental en lo que va de año, tal y como marcan las obligaciones del contrato. El objetivo es concienciar a la ciudadanía, por lo que también se dirigieron al público escolar.

Estas acciones buscaban dar a conocer todos los servicios que se prestan en el Concello y su funcionamiento, informar sobre la correcta separación de residuos en su respectivo contenedor, captar usuarios para el colector marrón o llamar la atención y demandar más civismo sobre el depósito de voluminosos en la vía pública y sobre los orines de perros en las calles.

Diez mil dípticos

Durante el primer trimestre del año se distribuyeron a domicilio 10.000 dípticos 'Alimenta a un comelixo'. Utilizando los muñecos ideados para la iniciativa, en ellos se explican las diferentes fracciones de residuos y el contenedor en el que se debía depositar cada uno. En el folleto también se incluían consejos para el uso responsable de los servicios que se prestan (recogida domiciliaria de voluminosos y cartón comercial, Punto Limpo de Pinar do Rei y los móviles) y los teléfonos de contacto.

Esta misma publicación se repartió en todas las acciones de calle llevadas a cabo por la concesionaria. En el mes de abril comenzó la campaña de concienciación sobre el daño medioambiental que producen las colillas que se echan al suelo, especialmente en espacios naturales. Para reducir este impacto y contribuir a mantener el municipio más limpio, en junio se llevaron a cabo cuatro acciones informativas en O Piñeiriño, los parques de Miguel Hernández y A Xunqueira y el Pinar de A Concha.

En ellas se repartieron medio centenar de ceniceros de los mil adquiridos para la ocasión, distribuyendo los restantes a pie de playa o en eventos masivos al aire libre, como el Atlantic Fest o el Ameixa Rock que se celebrará mañana.

Depósitos indebidos

'Para todo o que ves aquí tirado, hai un espazo no Punto Limpo' fue el lema de la campaña contra los depósitos indebidos de muebles, electrodomésticos y otros voluminosos; además, a principios de verano se presentó 'Pipicán', dedicada a llamar la atención sobre el problema de higiene y mala imagen que ofrecen las orinas de los perros, así como la corrosión que provocan en el mobiliario urbano. La Protectora de Animales colaboró con el reparto de bolsas para llevar agua con unas gotas de vinagre. También se colocaron carteles en los parques caninos de Fexdega, O Piñeiriño y O Carril.

Los escolares fueron otro sector al que se prestó atención, para educar desde las edades más temprano. Las acciones fueron entre abril y mayo, cuando Urbaser impartió siete talleres en San Francisco y Vilaxoán. Mediante la utilización de juegos y actividades dinámicos, se explicaron conceptos como el reciclaje correcto.

Por último, el Concello convocó el concurso de dibujo infantil 'A familia Comelixo recilca en Vilagarcía'. A estas acciones se suman las tres de 'Ti tes a chave', a pie de calle y para avanzar en la implantación del contenedor marrón.