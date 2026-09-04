La rotura del emisario submarino de la EDAR de Ferrazo provoca un episodio contaminante en Canelas

Cartel de prohibido bañarse en Canelas Aitana Vidal

La rotura del emisario submarino de la Estación Depuradora de Augas Residuais de Vilagarcía han obligado de forma urgente a actuar en el entorno de Ferrazo. La primera consecuencia de la avería - en la que ya están trabajando los técnicos de la concesionaria Espina y Delfín- es el cierre del baño por un episodio contaminante de E-Coli en la playa de Canelas.

Según el Concello los operarios de Espina y Delfín llevan ya varios días trabajando con buzos en la zona para tratar de sellar la fisura. Algo que, al menos hasta ahora, no se había dicho de forma pública y que se sabe ahora por el resultado arrojado por los análisis de Sanidade. Ravella asegura que es una operación dificultosa, dada también la antigüedad del conducto instalado hace tres décadas y que se encuentra enterrado bajo la arena y las rocas.

La administración local apunta que desde la concesionaria señalan que el agua que está saliendo - tanto desde la fisura como desde el aliviadero- pasó por un proceso de tratamiento previo y cumple los requisitos para poder ir al mar. Asegura el Concello que el problema viene dado porque la rotura está muy próxima a una zona de baño, en donde los criterios de Sanidad son "máis ríxidos".

Espina y Delfín asegura que agilizará todo lo posible la reparación de la avería.

El gobierno local confía en que este tipo de incidencias queden totalmente resueltas una vez se ejecute la ampliación de la planta depuradora proyectada por Augas de Galicia y que la administración municipal cofinancia con una aportación de seis millones de euros.