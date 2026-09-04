La fibromialgia y la sensibilidad química centran la segunda jornada sobre salud y perspectiva de género

Jornadas sobre salud y perspectiva de género Gonzalo Salgado

El área de Igualdade organiza la jornada 'A dor invisible: fibromialxia e sensibilidade química múltiple', que se llevará a cabo el próximo jueves, 10 de septiembre, de 18 a 20 horas, en el seminario 1 del Auditoirio. Esta será la segunda sesión informativa del ciclo 'En lista de espera: a perspectiva de xénero na saúde', que lleva a cabo el departamento municipal.

El objetivo de estas acciones es avanzar en una mayor comprensión de las enfermedades de prevalencia femenina y reivindicar la necesidad de más investigación, formación y una atención sanitaria integral que incorpore la perspectiva de género.

La sobrecarga de los cuidados, la carga mental, la precariedad laboral y los sesgos de género presentes en la investigación médica y en el sistema sanitario tienen un impacto directo en la salud de las mujeres, explican desde Ravella que incide en que esta realidad se agrava "no caso das que conviven con enfermidades crónicas que afectan principalmente á poboación feminina, como as que se abordarán na xornada do xoves, e que lles imposibilitan o desenvolvemento da súa vida cotiá".

Las dificultades para encontrar un diagnóstico que les permita acceder a una atención sanitaria integral es otro de los problemas con los que tinene que convivir.

Evitar el uso de perfumes

La sesión está abierta a las mujeres afectadas, personal sanitario, investigadores y colectivos. Además de informar y contribuir a visibilizar estas realizadas, pretende abrir un espacio de diálogo entre las partes implicadas y fomentar el movimiento asociativo como medio para trasladar estas demandas. Por tratarse de una jornada en la que participarán personas con sensibilidad química múltiple, se pide al público que evite el uso de perfumes, colonias y otras fragancias.