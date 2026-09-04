El albergue de peregrinos de Carril registró 235 visitantes de junio a agosto y con una clara tendencia ascendente

Peregrinos en una foto de archivo en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El albergue de peregrinos ‘Andrés Fernández García’ de Carril registró desde el mes de junio y hasta agosto un total de 235 visitantes. Unas cifras que muestran que el turismo de caminantes en la zona de Vilagarcía está al alza. De hecho en el mes de junio –y según los datos oficiales de Turismo de Galicia, que es quien gestiona las instalaciones– fueron 53 los peregrinos que cuñaron en Carril. En julio ya ascendieron a 72 y en el mes de agosto – uno de los más intensos a nivel turístico en la capital arousana– la cifra ya ascendió a 110 personas.

El de este 2026 es el primer verano que las instalaciones adecentadas por el Concello y cedidas temporalmente a la Xunta para el albergue está abierto todos los meses. De hecho habrá que esperar a finalizar septiembre para ver si la tendencia al alza sigue en este noveno mes del año.

Retoques finales

Tanto desde la administración autonómica como desde la local esperan que el turismo vinculado al peregrinaje a Santiago se estimule todavía más con la entrada en funcionamiento de la Estación Marítima de Vilagarcía, en construcción en el muelle de pasajeros. Desde la Xunta de Galicia confirman que los trabajos están ya en sus últimos retoques y que su apertura será inminente. De hecho el edificio está totalmente acabado y ya se ha empezado a colocar en el interior del mismo el mobiliario en las diferentes habitaciones con las que cuenta el mismo.

Al igual que ocurre en otras localidades próximas con estas instalaciones – como es el caso de Vilanova– la idea es que se pueda revitalizar el turismo náutico, de un poder adquisitivo medio-alto y que atraería a Vilagarcía más turismo vinculado al Camiño de Santiago.

El próximo año, que será Xacobeo, se espera una mayor afluencia en todas las variantes del Camiño de Santiago

Como ya se señaló en más de una ocasión, las personas podrían hacer parte del camino en barco y – al llegar a Vilagarcía– continuarlo a pie pernoctando en el albergue carrilexo.

Los datos de las instalaciones vilagarcianas van en consonancia con los que la propia Xunta de Galicia está registrando a nivel global a las vísperas de un nuevo Ano Xacobeo. Todos los caminos, sin excepción, están registrando datos históricos e incluso también lo están haciendo las variantes (no oficiales), pero que se están aprovechando de las sinergias y de la moda de hacer el peregrinaje hasta la capital gallega.

Vilagarcía no está exenta a estas sinergias, de ahí que haya realizado mejoras importantes en la accesibilidad en la conocida como Vía Verde do Salnés que – precisamente– conecta la ciudad con el Camiño Portugués en Caldas.