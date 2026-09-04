25 años de Urgencias del Hospital do Salnés

Equipo de urgencias Cedida

El Hospital do Salnés cumple 25 años desde la puesta en marcha del servicio de Urxencias, una efeméride que, señalan desde la administración autonómica, "consolida a este centro sanitario da rede pública do Servizo Galego de Saúde como piar fundamental de atención de emerxencias no distrito sanitario arousán".

La activación de este servicio tuvo lugar en septiembre de 2001 y en su primera jornada asistencial atendió a 27 personas. Sus comienzos supusieron un hito clave en la descentralización sanitaria del área, permitiendo llegar a la atención urgente a la ciudadanía arousana, evitando desplazamientos al CHOP para casos de menor complejidad.

Evolución asistencial

Desde entonces, el servicio de Urgencias de Ande experimentó un crecimiento gradual, tanto en recursos humanos como tecnológicos y de infraestructuras. A lo largo de estos 25 años, la capacidad de cobertura del centro se amplió para dar respuesta a las demandas de una población que, durante el verano, se incrementa de forma sustancial.

Entre enero y agosto de este año, el servicio arousano ya asumió 33.104 atenciones. Durante todo el año 2025 gestionó 49.993 asistencias urgentes de las que 3.632 requirieron posterior ingreso- cifra que representa un 7,27%-, cifras que, señalan desde el Sergas, "reflicten a consolidación asistencial do servizo e o elevado grao de confianza e resolución que ofrece ao conxunto da poboación dos concellos do Salnés".

La dirección del área sanitaria de Pontevedra e o Salnés destaca que este 25 aniversario avala "o compromiso vocacional e a calidade asistencial e profesional de todos os equipos que desempeñaron e desempeñan a sua labor nas urxencias".

Este servicio del centro de Ande continúa a desarrollar su actividad de mejora continua de sus procesos de triaje, humanización de espacios y coordinación con los servicios de Atención Primaria y emergencias sanitarias, "para seguir garantindo unha asistencia rápida, eficiente e de calidade pública a toda a poboación da comarca".