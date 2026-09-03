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Vilagarcía

Vilagarcía acogerá un encuentro de familias monomarentales

Está organizado por el área de Igualdade y por Fagamos y se llevará a cabo el 11 de septiembre

Olalla Bouza
03/09/2026 19:24
Cartel del evento
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El área de Igualdade del Concello de Vilagarcía colabora con la asociación de Familias Monomarentais de Galicia (Fagamos) para organizar un encuentro dirigido a este tipo de unidades. La iniciativa surge con el objetivo de ofrecer un espacio de información y orientación en el que puedan conocer el marco normativo específico de Galicia y los recursos y derechos a los que pueden acceder, así como establecer redes comunitarias de apoyo entre ellas.

Será el viernes 11 de septiembre, de 17:30 a 20 horas, en la Sala de Conferencias del Auditorio. La asistencia es gratuita, previa inscripción. Durante el encuentro, las personas participantes podrán resolver dudas e intercambiar información de interés.

Para facilitar la participación, durante el encuentro de familias monomarentales habrá servicio de ludoteca y merienda para todas las personas asistentes, de manera que las responsabilidades de cuidado no supongan una barrera. Para obtener más información, se puede contactar con la asociación Fagamos en el teléfono 633817849. El área que dirige Tania García, destaca la importancia de iniciatias así para visibilizar los problemas de estos hogares.

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