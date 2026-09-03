La Xerencia de Urbanismo da luz verde a un nuevo edificio de 47 viviendas en Carril

Vistas de Rosalía de Castro Gonzalo Salgado

La Xerencia de Urbanismo dio el visto bueno a la puesta en marcha de un nuevo edificio en Carril. Será en la Rúa Extramuros, aunque la otra parte va a dar a la carretera general, es decir, a la Avenida Rosalía de Castro, según se da a conocer en el proyecto básico, que cuenta con el informe favorable del departamento municipal.

Se trata de un edificio de 47 viviendas con garaje y trasteros. El presupuesto de ejecución para la construcción de este inmueble es de 4.026.502 millones de euros. Estará situado en una de las zonas privilegiadas, a unos metros del casco histórico y la plaza hostelera de Carril y muy cerca de la playa, así como con buenas conexiones.

La Xerencia de Urbanismo dio el visto bueno en una de las reuniones que mantuvo antes del verano, con un plazo de seis meses para el inicio de las obras, que no podrán superar los tres años, aunque con la posibilidad de prórrogas conforme a la normativa vigente al respecto.

Se trata de una zona donde hay más proyectos inmobiliarios, como el edificio previsto en pleno Paseo Marítimo que une Vilagarcía con Carril. En este caso, se trata de casi una treintena de pisos de dos y tres habitaciones con vistas al mar, en una parcela que también da a la carretera general.

Los precios son diversos, desde los 550.000 que cuesta el ático de más de 200 metros hasta los más baratos, que no llegan a los 200.000 euros. Además, hay otros proyectos para construir en la zona de Carril, donde se está moviendo bastante el mercado inmobiliario en estos años.