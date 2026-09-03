La carrilexa Ana Lareu presenta su primer libro, sobre superación y relaciones tóxicas

Ana Lareu con su primera novela

Que la presentación de su primera novela coincida con el día que cumple 25 años es una casualidad para Ana Lareu, pero probablemente esta llegará acompañada de la buena suerte. La vilagarciana presenta este sábado en la librería Planeta Mozo su libro ‘Y tú, ¿qué vas a hacer?”, una historia de superación y que aborda las relaciones tóxicas desde una perspectiva de crecimiento personal, poniendo el foco en la necesidad de autovalorarse y “reconstruírse más allá del concepto del amor romántico”.

Es precisamente de este cliché tan vinculado a la literatura juvenil del que ha querido huir Ana Lareo. “Tiña claro que o que quería contar tiña que ser dende outra perspectiva”, explica. Se reconoce abiertamente amante de las historias policíacas que escribe “en relatos dende que ía no instituto, pero agora o corpo pedíame outra cousa”. De ahí nace una obra de la que hablará largo y tendido a partir de las siete y media de la tarde en la librería vilagarciana, en un acto conducido por Selene Conde.

Para darla a conocer, la carrilexa ha optado por la autoedición. “O mercado editorial está como está, non é sinxelo”. De ahí que colgase su obra en Amazon para que, a partir de ahí, emprendiese su propio camino. “A xente que a leu di que está moi ben e eu creo que vai gustar”, declara.

Cree que esto solo es el principio, de hecho ya está inmersa en la escritura de su próximo libro que – adelanta– ese sí será un thriller. Pero de momento, a disfrutar de la primera.