Guillán ficha a América SL y a Capitol para una fiesta con propuestas para todas las edades

Un pasacalles anterior en las fiestas de Guillán

Guillán ya lo tiene todo listo para la gran fiesta en honor a Santa María el próximo sábado día 12. La comisión de fiestas ha trabajado durante meses para ofrecer una programación apta para todos los públicos y –sobre todo– para todas las edades. Los pasacalles que anuncian las celebraciones arrancarán a las nueve a cargo del grupo Malveiras de Carril. A la una de la tarde será la misa cantada por la coral Amanecer, en honor y homenaje a las personas fallecidas en la aldea en estos 75 años de historia.

La sesión vermú empezará a las dos de la tarde y estará amenizada con un concierto de la Banda de Música Municipal de Vilagarcía. Será el plan perfecto antes de irse a comer en una jornada en la que muchas familias se reúnen en torno a una mesa.

A las cinco y media empezarán los juegos pensados para los más pequeños de la casa. Así pues habrá colchonetas, toro mecánico y fiesta de la espuma a cargo de la empresa Diverneno. Ya por la noche, a partir de las once, empezará la gran verbena con las orquestas América S.L. y Capitol.

La cantina del campo de la fiesta estará a cargo de ‘O Roxo’. La de Guillán es una de las grandes fiestas del mes de septiembre en Vilagarcía.