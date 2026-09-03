En base a "criterios técnicos" o "partidista": así se abordó el traslado de la medicalizada en el Parlamento

Base de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés Gonzalo Salgado

“Partidista” o “acorde a criterios técnicos”: así califican el traslado de la ambulancia medicalizada a Sanxenxo, durante el verano, PSOE y PP, respectivamente. Con el inicio del curso parlamentario, la cuestión llegó de nuevo al debate en O Hórreo.

Fue durante la Comisión de Sanidade, en la que compareció el gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León que, en términos generales, enmarcó en la “normalidade asistencial” el transcurso del verano en Galicia, aunque con “casos puntuais” de saturación que “sería desexable que non se produxesen”.

El responsable autonómico respondió a la pregunta planteada por el grupo del PSdeG sobre el traslado de la ambulancia medicalizada a Sanxenxo durante los meses de verano, retirándola de su base durante el resto del año, que está en el Hospital do Salnés, en Vilagarcía.

León aseguró que la decisión se basa en “criterios técnicos”, derivados del aumento de la población en la localidad sanxenxina y aboga por “situar os recursos onde máis os necesita” la ciudadanía “en cada momento”. En este sentido, destacó que de las 207 movilizaciones que realizó la UVI móvil en los meses de julio y agosto, 110 fueron en Sanxenxo. En términos globales, 78 se resolvieron en el propio lugar de la asistencia, 18 fueron derivadas a Atención Primaria y 111 requirieron de traslado a un hospital, según los datos dados en sede parlamentaria por el gerente del Sergas.

Una segunda unidad

León Mateos apela a criterios “poboacionais” mientras que el diputado socialista Julio Torrado especuló con la posibilidad de que hubiese una razón “partidista”. En este sentido, repasó las posturas del PP de Vilagarcía que “uns días afirma que está a favor, outros que non, outros o que diga a Xunta e nas votacións houbo veces que optou pola abstención”. Sin embargo, hizo referencia a declaraciones recientes de la portavoz, Ana Granja, donde aseguró que “se gobernase o PP en Vilagarcía teríamos ambulancia”, lo cual para el representante del PSdeG significa que el traslado es una “decisión partidista”.

Torrado reclama una segunda unidad para la comarca durante el verano, para que O Salnés no la pierda. Una posibilidad que, de nuevo, el gobierno gallego deja en el ámbito de lo futurible, ya que Luis León aseguró que, de haber motivos, se cambiará “o que haxa que modificar”.