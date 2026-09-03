El Concello de Vilagarcía da luz verde a las primeras conexiones a la red de agua y saneamiento en Baixada de Pasos

La concejala de Urbanismo, Paola María Mochales Gonzalo Salgado

El Consello da Xerencia de Urbanismo aprobó ayer las dos primeras solicitudes para conectar una vivienda a las redes municipales de abastecimiento y saneamiento que el Concello de Vilagarcía acaba de instalra en la Baixada de Pasos, en Cornazo. Aunque la obra- una ampliación de las conducciones hasta el núcleo de casas más alejadas- finalizó hace unos días, ya están autorizadas las acometidas de la primera residencia a ambos servicios básicos.

Igual que sucedió hace unas semanas con la Rúa Ameal, la rapidez con la que los habitantes del lugar de Cornazo comenzaron a solicitar los permisos demuestra lo necesario de las actuaciones. Además, desde Ravella destacan “o acerto do goberno local á hora de planificar os investimentos, cos que se procura atender todas as demandas veciñais priorizando en función da urxencia e do número de persoas afectadas”.

Con este objetivo también se ejecutó otra importante actuación en el tramo final de la Rúa Faxilde, en este caso con una inversión de 59.000 euros. La obra consiste en la renovación y redimensionado de las redes de abastecimiento y saneamiento, para resolver los problemas que se producían en el lugar por las constantes roturas de las instalaciones, muy antiguas.