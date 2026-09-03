Así será o Revenidas: a última gran cita musical e cultural do verán en Vilaxoán
O festival celebra catro días intensos con dous concertos exclusivos en Galicia e a ciencia como elemento novo
Conscientes de que os cachés dos artistas están máis disparados ca nunca e que sobrevivir na era da burbulla festivaleira é todo un logro, a organización do Revenidas abrirá as portas do recinto de Vilaxoán xusto dentro dunha semana. Farao con catro días nos que haberá música – coma sempre–pero sobre todo identidade e comuñón coa vila que acolle este macroevento dende o seu nacemento.
O director do festival, Xoán Quintáns, utilizou unha metáfora deportiva para explicar en que punto se atopa agora o Revenidas. “É moi difícil fichar cando hai clubes máis grandes que contan con máis financiación”, recoñeceu. Iso si, asegurou que “seguimos en pé e facendo o que se pode”. E o que se pode, é moito. Por Revenidas pasarán en catro días diferenciados (tres de pago e outro aberto ao público) arredor de 40 formacións e artistas, tanto galegos como de índole nacional e internacional. Ademais innovan cun escenario único en Galicia dedicado á ciencia (no que se falará do mar de Ardora ou da marea vermella entre outros temas) e con actividades variadas para todos os públicos. Sen esquecer, como non podía ser doutro xeito, a gran sardiñada do domingo 13 no parque de Dona Concha a modo de peche e como exemplo de confraternidade cos veciños e veciñas.
A gran sardiñada popular será o domingo 13 en Dona Concha, coa gala do circo e música de balde
O alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, seguiu coa metáfora deportiva e definiu ao Revenidas como “o Atlético de Bilbao da liga española, pero que non ten nada que envexarlle ao Madrid”. Destacou o carácter especial do festival e aplaudiu o feito de que siga sendo fiel aos seus principios e á súa orixe. “Revenidas é o paquete perfecto”, subliñou. Elementos aos que tamén fixeron referencia dende a Deputación de Pontevedra, en boca de Javier Tourís e dende outras casas que patrocinan o evento como son a Xunta de Galicia ou Mahou. “Será un gusto estar aquí”, coincidiron todos.
O programa
O Revenidas abre as súas portas o xoves pola tarde e serán De Ninghures os primeiros en subir ao escenario. Ese mesmo día tocarán Nadie González, Sara Hebe e Süne. Tamén Narco, El Pony Pisador, Sons of Aguirre & Scila e La Duendeneta nos intermedios e a Yaya DJ para a fin de festa.
O festival segue o venres 11, tamén pola tarde. Será a quenda – por orde– de Matah, Dakidarría, The Salsa Punk Orkestra, Evaristo, Ilan Amores, Bob Vylan. La Sra. Tomasa, Arrhythmia e Terrae.
As actuacións a bordo do Chasula estarán amenizadas por Dakidarría, Mondra, Tapa D’Orella e The Rapants
O sábado haberá concertos da mañá á noite. Abren Queen Rendi e seguen The Rapants, 9Louro, Fillas de Cassandra, Tapa D’Orella, Malifeta, Maloa Brothers, El Drogas, Kumbia Queers, La Gossa Sorda, Awakate, Rebeliom do Inframundo, Taqbir e Duendeneta como peche.
Cabe destacar que os concertos de Bob Vylan e La Gossa Sorda son os únicos que se celebrarán en Galicia.
O Chasula
O festival mantén un ano máis o formato de actuacións exclusivas a bordo do Chasula. O sábado 11 serán con Dakidarría, Capital Voskov e The Rapants. O domingo con De Vacas, Tapa D’Orella e Mondra. Son ás 13, 15 e 17 horas e teñen un prezo de 30 euros. As entradas poden mercarse na web oficial do festival.
A gran sardiñada popular do domingo estará acompañada por Uxía Lambona e a banda molona, As do Xeito e Mekánica Rolling Band. Ademais da gala do circo solidario actuarán á noite de balde De Vacas e Dislexia.
Aínda hai entradas á venda para a cita de fin de verán.