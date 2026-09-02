Una operación en Asturias desvela el intento de secuestrar a una organización de narcos en Vilagarcía

Fachada de la Audiencia de Oviedo Google Maps

La Audiencia Provincial de Oviedo ratifica la prisión provisional para un acusado de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra el secuestro de una banda en narcos en Vilagarcía, según permitió descubrir la investigación policial.

En concreto, los hechos habrían sucedido, según el Ministerio Fiscal y tal y como recoge el auto, el 7 de octubre de 2025, cuando el investigado, al que se considera líder de la banda, se desplazó a Vilagarcía, “provisto de armas de fuego” y se enfrentó a “otra organización con la que tendría una deuda”.

Sería, de hecho, su modus operandi, según describe el ministerio público, que le atribuye en un mes una actividad maratoniana, con desplazamientos a varios lugares “a fin de amenazar o secuestrar a terceras personas a raíz de deudas de sustancias estupefacientes”. Así, el 31 de octubre habría conducido hasta El Casar, en Guadalajara, con el mismo objetivo y el 9 de noviembre, junto con otros miembros de la banda, habría intentado también un secuestro en Madrid.

Los investigadores consideran a este hombre como el líder de una organización criminal “dedicada a la distribución de cantidades de cocaína” cuyos beneficios le serían entregados.

Elevado nivel de vida

“La cuantía del dinero introducido en el circuito financiero habría ascendido” a cerca de un millón y medio, según recoge el auto que deniega la suspensión de la prisión provisional y en base al informe del Ministerio Fiscal. Esta cifra se habría blanqueado en menos de tres años, “siendo imposible cuantificar con exactitud los beneficios reales”, apunta el tribunal.

Los integrantes de la banda también llamaron la atención por su alto nivel de vida, “disponiendo de vehículos de alta gama, viviendo en zonas que exigen un elevado poder adquisitivo, difícilmente compatibles con su nula vida laboral”.

Los recursos interpuestos por la defensa van en la línea de la falta de conocimiento de los hechos imputados, ya que “no se dio al investigado más que una copia del atestado”, así como por el volcado posterior al arresto de los teléfonos. Sin embargo, la Audiencia señala que tras su puesta a disposición como detenido, “nada manifestó en lo referente a que se le había denegado el acceso a los elementos esenciales del procedimiento”. Desestima así todos los motivos y confirma la prisión provisional ante lo alto de las penas que podrían imponérseles, por lo que “consecuentemente también resulta elevado el riesgo de fuga”, sobre todo perteneciendo a una organización criminal.