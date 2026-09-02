El registro de nuevas empresas aumentó en un 31% este verano en Arousa respecto a 2025

Imagen de archivo del Polígono Industrial de O Pousadoiro Gonzalo Salgado

La situación económica de las tres comarcas de la Ría de Arousa va viento en popa, al menos si se tienen en cuenta los datos oficiales publicados por el Instituto Galego de Estatística. Según sus cifras el verano de 2026 ha crecido en un 31% en nuevas sociedades mercantiles respecto al mismo período de 2025. En números redondos los meses de junio, julio y agosto han terminado con 97 empresas más en las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia, frente a las 74 de los mismos meses del año 2025. Cifras que suponen no solo el aumento del tejido económico, sino la posibilidad de que existan más contrataciones y –por lo tanto– menos personas en las listas del desempleo de la Xunta.

En todo caso es el mes de julio el que destaca especialmente por el nacimiento de nuevas empresas. En Arousa han sido un total de 40 y la mayoría de ellas fueron en la comarca de O Salnés con 26 sociedades limitadas. Es esta fórmula la que aglutina prácticamente a la totalidad de las sociedades mercantiles de nueva creación. Destaca Sanxenxo por lograr siete nuevas solo en ese mes, seguido de Vilagarcía con seis, Ribadumia con cuatro, Cambados y O Grove con tres y A Illa con una. En O Barbanza se crearon en julio diez empresas y todos los municipios contribuyeron a ello. En Ulla-Umia nacieron cuatro S.L. repartidas entre las localidades de Caldas, Catoira y Valga.

El mes de inicio de verano –junio– fue también muy prolífico en este sentido. De hecho se crearon 32 entidades empresariales, también con O Salnés liderando las cifras con 17 sociedades limitadas nuevas. En ese mes Sanxenxo sigue a la cabeza, con seis, seguido de Vilagarcía y Meaño con cuatro y de Cambados, Ribadumia y Vilanova con una. El resto de municipios no generó ninguna empresa nueva más.

En el caso de O Barbanza fueron nueve, pero los cuatro municipios vieron aumentar sus cifras en este ámbito. El que más, Ribeira, con cuatro empresas de reciente creación. En Ulla-Umia los datos también fueron buenos, con seis, concretamente repartidas entre Caldas, Moraña, Portas y Valga.

Aunque el mes de agosto ha sido más flojo que los dos anteriores supera en todo caso a las cifras que se manejaban hace un año en el verano. El mes terminó con 25 empresas más. De ellas trece están en O Salnés, ocho en O Barbanza y cuatro en Ulla-Umia.

Crecimiento

El contraste de datos con el mismo período de 2025 es notable. De hecho en todo el verano del año pasado fueron 74 las sociedades mercantiles registradas en las tres comarcas arousanas. De ellas 18 fueron en agosto, 25 en el mes de julio y 31 en junio. En la temporada estival nacieron 48 en la comarca de O Salnés, once en Ulla-Umia y quince en O Barbanza.

Menos autónomos

Los buenos datos en lo referente al nacimiento y registro de sociedades mercantiles choca de forma directa con las cifras que maneja la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) respecto al mes de agosto.

La entidad que preside Eduardo Abad asegura que en Galicia se perdieron una media de dos comercios al día y que son los negocios que cierran la persiana de forma más habitual en los últimos años. De hecho la organización asegura que el sector minorista en la comunidad gallega “está tocado”, de ahí que reclame medidas para frenar la desaparición de este tipo de negocios. Abad subraya que “necesitamos actuar sobre los costes, impulsar la modernización y facilitar el relevo generacional. Si mantener abierto un pequeño comercio deja de ser viable, el cierre termina siendo irreversible y recuperar después este tejido económico es muchísimo más difícil”.

UPTA entiende que los datos confirman el deterioro de una actividad especialmente importante para Galicia. “El pequeño comercio no solo genera actividad económica y empleo, sino que mantiene servicios de proximidad y contribuye a fijar población, especialmente en municipios pequeños y en las zonas rurales.

A nivel Galicia el comercio minorista perdió 66 autónomos en apenas un mes y se queda así con solo 38.189 afiliados. Eduardo Abad advierte que “el comercio gallego está tocado. Perder dos comercios al día durante agosto demuestra que tenemos un problema que ya no podemos seguir ignorando. Cada persiana que baja hace más difícil mantener vivos nuestros barrios y nuestros pueblos”. El presidente de UPTA también señala retrocesos importantes en otras actividades económicas como son la hostelería – que también pierde a nivel Galicia en autónomos–, en agricultura, industria manufacturera, educación y transporte.

Unos datos que contrastan con el buen verano que, al menos en la comarca de O Salnés, se ha experimentado en cuanto a ocupación y visitantes. Elementos que contribuyen a mejorar los números del comercio y de la hostelería de la zona.