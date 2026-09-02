El PSOE pregunta en el Parlamento por el traslado de la medicalizada a Sanxenxo durante el verano
Torrado considera "pouco sensato desprotexer" al resto de la comarca de O Salnés
El grupo parlamentario del PSdeG presentará una pregunta en el Parlamento para pedir explicaciones sobre el traslado a Sanxenxo de la ambulancia medicalizada con base en el Hospital do Salnés, durante la temporada de verano. El diputado Julio Torrado defiende en el texto que la llegada del verano supone “alteracións nas dinámicas poboacionais de Galicia”, multiplicando los habitantes en diversos lugares.
“Un dos puntos de maior expresión da concentración poboacional en verán está na comarca de Arousa, que se convirte no terceiro núcleo poboacional de Galicia (tras Vigo e A Coruña)”. Por ello, el diputado vilagarciano destaca que también es mayor la demanda, “aínda que as infraestruturas e a dotación de persoal non vaia acorde con esa necesaria redimensión”.
El traslado de la medicaliazda, señalan los socialistas, deja un “baleiro” en el Hospital que “apenas é cuberto con outra ambulancia, neste caso básica, e que opera a metade do día nada máis” y consideran “inefiente e pouco sensato desprotexer” al resto de O Salnés en verano