El Curtas traerá a Vilagarcía piezas originales y exclusivas de Star Wars o Indiana Jones

Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas Mónica Ferreirós

El Curtas Festival do Imaxinario celebrará en octubre su edición más ambiciosa. Lo hará programando hasta ocho exposiciones gratuitas que traerán a Vilagarcía fondos originales de las grandes producciones cinematográficas, muestras inéditas en España, colecciones exclusivas de decorado y una selección de originales de destacados artistas del cómic y de la ilustración.

La Sala Rivas Briones será la que albergará cinco de esas muestras entre los días 2 de octubre y 15 de noviembre. La primera es la ‘Making Movies’, un recorrido por los secretos de la creación cinematográfica que reúne más de cien piezas originales de películas legendarias como Star Wars, Indiana Jones o Alien. De hecho Vilagarcía tendrá objetos que no fueron nunca antes exhibidos en Galicia.

‘O Gabinete de Curiosidades’ es otra de las exposiciones que desembarca en la ciudad como primicia mundial. La muestra reúne objetos autografiados y réplicas de películas y series míticas como Pesadilla en Elm Street, Hellraiser, El Exorcista, El Resplandor, La matanza de Texas, La Historia Interminable y Dentro del laberinto, entre otras muy conocidas.

La tercera muestra que podrá verse en la Rivas Briones es la de la selección exclusiva de la obra de Dariusz Kieliszek, uno de los artistas más reconocidos dentro del arte fantástico contemporáneo. Un universo visual propio inspirado en el universo de H.P. Lovecraft.

En ese mismo escenario se podrá ver la muestra ‘Clayface, de Xermánico’, una propuesta del artista gallego alrededor de la figura del mítico personaje de DC Comics.

La quinta exposición en esas fechas y ubicación es la de ‘Historias desde o Limiar’, el proyecto literario y gráfico desarrolado por Santipérez junto al escritor Manuel Losada.

Auditorio y Salón García

El Curtas también tendrá su propio espacio expositivo en el Auditorio. Del 2 de octubre al 1 de noviembre podrán verse dos. La primera ‘Desde el Umbral: Las pesadillas y alucinaciones de Luis Camacho’, una inmersión en la obra del artista a través de una selección de sus obras. La segunda es ‘O cinema e os seus protagonistas’, una muestra de fotos de Josep María Contel, reconocido fotógrafo de prensa que recorre sus más de 40 años de trayectoria profesional.

Como no podía ser de otra forma los monstruos también estarán presentes en la edición de este año. Será en el Salón García con una exposición de figuras a tamaño real de los grandes terrores cinematográficos de todos los tiempos. Habrá más elementos que otros años y figuras animatrónicas más realistas.

El festival, que tendrá proyecciones y otras actividades, arranca el 2 de octubre.