De esta va. La Noite das Meigas repartirá 4.000 rosquillas y queimada gratis

Uno de los puestos de la Noite das Meigas en ediciones anteriores G.S.

Vilagarcía vivirá este sábado una de las citas más esperadas del verano, la Noite das Meigas. El tiempo sí permitirá su celebración este fin de semana y serán una decena de poblados – repartidos por diferentes puntos del centro urbano– los encargados de dotar de ambiente a una noche mágica y terrorífica al mismo tiempo. Así pues habrá animación y sabrosas viandas ofrecidas por las asociaciones que habitan los poblados.

Como cada año la Concellería de Cultura también contribuirá a que sea una noche perfecta. Para ello repartirá 4.000 rosquillas y 720 litros de aguardiente para elaborar la tradicional queimada en cada aldea.

La cita empezará a las diez de la noche, que será cuando los colectivos de cada poblado empezarán a repartir sus propuestas. Cada asociación ofrecerá – también gratis– una especialidad diferente a todo el que desee catarla. Así pues no faltarán las tapas de callos ni el tradicional ‘choripán’. También habrá tortilla y una amplia gama de empanadas y dulces.

Será a las doce de la noche cuando la Praza de Galicia acogerá el Conxuro da Queimada, rito amenizado por el grupo de teatro Clámide. Para facilitar su reparto Cultura reparte entre los poblados 4.000 tazas de barro. Este será el único elemento que se venderá, a un precio simbólico de un euro, para contribuir con los colectivos que participan en la celebración.

Los poblados estarán desde la Praza de Galicia, pasando por Castelao, O Castro o A Independencia.