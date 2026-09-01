Un total de 17 empresas optan a mejorar la iluminación en las instalaciones deportivas

El pabellón de Guillán es uno de los que verá mejorada su iluminación G.S.

Un total de 17 empresas optan a ejecutar el proyecto de mejora de la iluminación en las instalaciones deportivas municipales. El contrato – valorado en 181.250 euros–permitirá renovar y mejorar la calidad de la iluminación de los campos de fútbol Manuel Jiménez, A Pelada y Bamio, así como de los pabellones de Faxilde, A Torre y Guillán. Al mismo tiempo se reducirá notablemente el gasto energético para las arcas municipales.

Desde el Concello señalan que esta nueva actuación forma parte del plan de mejora de la eficiencia energética que se está llevando a cabo en todas las instalaciones municipales y en la iluminación de las vías públicas.

El proyecto se adjudicará en cuanto los servicios técnicos evalúen todas las ofertas. Este prevé la sustitución de todas las lámparas convencionales en uso por 144 proyectores y 36 campanas led de diferentes potencias. Entre las mejoras que supondrá el cambio se encuentra el prendido inmediato al 100% de los sistemas de iluminación sin tener que esperar a que se vayan calentando y ganando intensidad de forma progresiva, como ocurre ahora. Además, la nueva tecnología aportará uniformidad y mejorará la direccionalidad de la luz.

Reducción de costes

La adopción del nuevo sistema también permitirá un buen pico de ahorro. Con las lámparas led se reducirá un 61% la potencia real instalada, con lo que el consumo energético será inferior al actual. De hecho según los cálculos señalados en el proyecto el ahorro económico anual podrá oscilar entre los 14.100 y los 56.000 euros, según las horas del consumo eléctrico. A mayores el proyecto tendrá un importante beneficio medioambiental al reducir las emisiones de CO2 en 0,30 kilos por kilowatio.