Touriñán anuncia una segunda función para el estreno de 'Moi animal' en Vilagarcía

Xosé Antonio Touriñán Cedida

El cómico Xosé Antonio Touriñán anuncia una nueva función de su obra ‘Moi animal’, que se representará en diciembre en el Auditorio y para la que ya apenas queda una docena de entradas, pese a que solo hace una semana que se anunció.

De esta manera, el día 12 de diciembre habrá una función a las 21 horas y otra a las seis y media de la tarde. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com por precio de 18, 20 y 22 euros, a lo que hay que añadir los costes de gestión.

Desde sus primeras actuaciones en el municipio, tanto en solitario como acompañado por Carlos Blanco o por David Perdomo, entre otros, es ya una tradición que Touriñán cuelgue el cartel de ‘sold out’ a los pocos días de abrir la venta de entradas. Por ello, es más que habitual que el humorista de Culleredo haga “doblete” o incluso “triplete” en el Auditorio y lo llene hasta la bandera, como ya hizo con las obras ‘Aquí tou’, ‘Amoriños’, las distintas series de ‘Somos criminais’ o ‘Corentena’.

En este caso, Touriñán llega a Vilagarcía con ‘Moi animal’, en la gira inaugural que comenzará el 16 de octubre y pasará por una decena de ciudades gallegas. El monólogo hace una revisión por la peculiar relación que tiene el hombre con el resto de las especies; de la aldea a los animales de compañía, de los lobos a los vegetarianos o de la empatía a los therians, entre otras temáticas que se abordan. Con su peculiar gracia, el humorista emprende un viaje cómico por las contradicciones de una especie que se considera “a máis intelixente do planeta”.