Ravella busca operarios, un administrativo y dos auxiliares

En el listado está cubrir tres puestos de operario de emergencias Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía seleccionará a cinco operarios, un administrativo y dos auxiliares dentro de la oferta de empleo público que acompaña al presupuesto municipal del año 2026. Así se acordó en la Mesa de Negociación en la que participar el ejecutivo local y la representación sindical de los trabajadores.

El listado se configuró atendiendo a las necesidades de personal de los distintos servicios. Lo que se busca es cubrir tres puestos de operarios de emergencias, uno de electricista y uno de servicios (todos ellos pertenecientes al grupo AP). Además también se requieren dos auxiliares administrativos (del grupo C2) y uno de gestor (C1).

La aprobación de la oferta de empleo supone la consignación presupuestaria de cada plaza desde ese mismo momento, por lo que la previsión ya está incluida en el presupuesto de 2026.

Desde el Concello señalan que la Xunta de Goberno Local acordó esta semana remitir el acuerdo para su publicación en el BOP y en el DOG. Posteriormente, y a medida que se vayan elaborando las bases para la cobertura de cada una de las plazas, se irán convocando los correspondientes procedimientos selectivos por el sistema de libre oposición.